（新北中央社）台湾プロ野球・富邦ガーディアンズの副ゼネラルマネジャー（GM）兼ファームマネジャーに就任した林威助氏（元阪神タイガース）の記者会見が5日、球団本拠地の北部・新北市新荘区で開かれた。10月の台湾シリーズで中信ブラザーズを優勝に導いた平野恵一監督から最近連絡があり、祝意を伝えたと明かした。林氏は中信で2021年から監督を務め、22年には台湾シリーズ2連覇を達成した。23年のシーズン途中の更迭は「換助事