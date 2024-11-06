京王電鉄はこの日の取引終了後、２５年３月期連結業績予想について売上高を４５４０億円から４７００億円（前期比１５．０％増）へ、営業利益を４６０億円から５５０億円（同２５．５％増）へ上方修正すると発表した。 不動産販売業での販売戸数の増加に加え、ホテル業での客室単価上昇による増収などが寄与する見通し。あわせて配当予想を７０円から１００円（前期５２円５０銭）に増額した。 更に、取得上限５６０万