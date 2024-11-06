○経済統計・イベントなど ０８：３０日・毎月勤労統計調査 ０９：３０豪・貿易収支 １０：２０日・６カ月物国庫短期証券の入札 １０：３０日・１０年物利付国債の入札 １６：００独・鉱工業生産 １６：００独・貿易収支 １９：００ユーロ・小売売上高 ２１：００英・ＭＰＣ（中央銀行金融政策委員会）議事要旨発表 ２２：３０米・非農業部門労働生産性（速報値） ２２：３０米・単位労働コ