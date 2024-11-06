11月5日に放送された『踊る！さんま御殿！！』（日本テレビ系）は「体調すぐ悪くなる芸能人SP」と題し、パリ五輪の体操男子団体金メダルの橋本大貴や、話題のドラマ『極悪女王』（Netflix）に出演したマリーマリー・えびちゃん、Travis Japan の松田元太らが出演した。なかでも注目を集めたのが、“平成アイドル”の2人だ。「番組には後藤真希さんと藤本美貴さんが並んで出演しました。ともに1985年生まれの39歳です。後藤さ