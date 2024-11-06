第7回中国国際輸入博覧会（輸入博）が5日から10日まで上海で開催されます。タイは世界の主要なドリアン生産国の一つで、今年もタイ産ドリアンが輸入博に登場します。タイ側は、輸入博というプラットフォームを利用して、より多くの中国の消費者ひいては世界中の消費者にタイ産ドリアンを知ってもらいたいと期待しています。今回の輸入博でタイの企業は、いろいろな品種のドリアンやその他の熱帯果物を展示し、おいしい希少品種のド