こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2024年11月4日（月） 9:00 〜 2024年11月12日（火） 23:59まで｢冬支度セール｣を開催中。 現在、Nintendo Switch動作確認済で最大読出速度:100MB/sの「microSD 256GB KLMEA256G」やフルHDの撮影や記録に最適なSDカード「KSDU-A128G EXCERIA」など、KIOXIA（キオクシア）のストレージがお得に登場しています。セール期間中は、