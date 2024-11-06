ミオ ハルタカ(MIO HARUTAKA)から“ライム＆ぞう”モチーフの新作リングが登場。2024年11月7日(木)より、ミオハルタカ トーキョーほかにて発売される。ライムリング＆ぞうのリングミオ ハルタカは、日本のジュエリーブランド。これまでに動物やフルーツなどをモチーフとした遊び心溢れるジュエリーを展開している。新作では、2023年11月にオープンしたミオハルタカ トーキョーの1周年を記念し、ライムとぞうをモチーフとしたリング