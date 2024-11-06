６日未明に発言するハリス陣営の共同トップ、セドリック・リッチモンド氏/Pool（ＣＮＮ）５日投開票の米大統領選の民主党候補、ハリス副大統領は、同日夜に支持者向けの演説は行わず、６日（日本時間７日）になってから発言するとみられる。陣営の共同トップが明らかにした。選挙結果は全米から引き続き寄せられている。共同トップを務めるセドリック・リッチモンド氏は、まだ票を数えている段階だと強調。結果が出ていない州が複