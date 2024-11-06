Netflixにて分割2クールで独占配信されるアニメ『BEASTARS FINAL SEASON』のPart1が、12月5日に配信開始されることが決定。併せて、メインPV、今シーズンより登場するヤフヤ・ゴーシャ・メロンら新キャラクター＆担当キャスト、エンディング主題歌も一挙解禁された。【動画】学園を去ったレゴシは社会へ繰り出し新たな生活をスタート！アニメ『BEASTARS FINAL SEASON』Part1メインPV原作は、数々のマンガ賞を受賞し全世界累