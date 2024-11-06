今年はじめにがんを公表し、化学療法を受けていたイギリスのキャサリン皇太子妃。9月に治療を終えたことを明らかにしていたが、この度ジムでのトレーニングを再開したようだ。【写真】秋らしい装いで公務に復帰したキャサリン妃『Catherine： The Princess of Wales（原題）』などの著書を持つ王室ジャーナリストのロバート・ジョブソンが、HELLO！に対し、「私の理解では、キャサリン妃は元気にしています。彼女はジムでのト