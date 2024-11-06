田辺工業が後場に上げ幅を急拡大した。６日午後３時に２５年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比７．３％増の２５０億７１００万円、経常利益は同２１．８％増の１９億９００万円だった。あわせて配当方針を変更し、連結配当性向３５～４０％を目安として安定的・持続的な増配に努める基本方針を示した。これを受けて今期の期末一括配当予想を１０円増額して７０円（前期比２０円