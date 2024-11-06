ＮＴＴデータグループが後場終盤になって急伸している。午後３時ごろに発表した第２四半期累計（４～９月）連結決算が、売上高２兆２４００億円（前年同期比７．８％増）、営業利益１４９０億１１００万円（同２２．３％増）、純利益５７７億９３００万円（同９．０％増）と大幅営業増益となったことが好感されている。 国内で中央府省向け案件の規模拡大や、海外でＧＴＳＳのデータセンター