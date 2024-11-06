映画ドラえもんシリーズ45周年記念作品「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」が、来年3月7日に公開されます。今回ゲスト声優として鈴鹿央士さん（24）がドラえもんに初めて参加、物語の鍵を握る謎多きキャラクター「パル」を熱演します。謎多き美術商人パル役鈴鹿央士さん「アクションというか戦うシーンがあるんですけど、今でも印象に残ってるというか、やっていて楽しかったですし、映画の中でどうなってるのかなぁと思