独ヘレウスＣＥＯ、中国の技術革新が外資の投資を呼ぶ4日、第7回輸入博の会場となる上海の国家エキシビション・コンベンションセンター。（ドローンから、上海＝新華社記者/凡軍）【新華社ハーナウ11月6日】ドイツの素材大手ヘレウスグループのヤン・リナート最高経営責任者（CEO）兼会長はこのほど新華社のインタビューに対し、中国の迅速な技術革新が外資企業の投資を呼び寄せる鍵になると指摘した。今後も中国市場で新たなチ