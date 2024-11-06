フジテレビの４年目・山本賢太アナウンサーが６日、水曜レギュラーを務める同局系「ぽかぽか」に生出演。“激ヤセ”ぶりで共演者や視聴者を驚かせた。山本アナは冒頭で登場し、観客へ向け得意の「エナジー！」ポーズを決めたが、明らかに頬がこけ、声の力も若干弱かった。ＭＣのハライチ・岩井勇気から「細っ！」、澤部祐からも「痩せすぎだって！」と心配されると、「１１月２４（日）に『ベストボディジャパン』がありますの