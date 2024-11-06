女優やキャスターとして活躍する菊川怜が6日、自身のインスタグラムを更新し、離婚を発表した。【写真】「小池百合子さんに似ている」“政治家風”イメチェンの菊川怜3人の女性との間に4人の子ども《私事で恐縮ですが、離婚が成立しましたことを報告させてください。家族の形は変わりますが、子供達にとってかけがえない父、母であることに変わりはありませんので、お互い尊重し合いながら、これからも子ども達に多くの愛情を注