「いれいす(イレギュラーダイス)」のベルーナドーム公演を記念した「西武線 いれいす スタンプラリー」を、11月1日(金)〜12月1日(日)の期間に開催中だ。「いれいす」がベルーナドーム公演を開催予定「いれいす」は、2.5次元アイドルグループ事務所「VOISING」所属の6人組新世代歌い手グループ。メンバーは画像上段左から-hotoke-(ほとけ)さん、初兎(しょう)さん、If(いふ)さん、下段左から悠佑(ゆうすけ)さん、ないこさん、りうら