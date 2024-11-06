プロスポーツチームや選手も愛用。屋外の汚れを“超撃退”するアイテムが登場した。【映像】「全然違う！ すごい！」柴田阿弥キャスターが“洗浄力”と“圧”に感激株式会社北日本製作所 ウォッシュガン「ペッカー」（4万9500円／税込・送料別）はクリーニング業界で培った“繊維を傷めつけない独自の高圧洗浄技術”を転用。汚れは擦るより叩いて落とす方が効果的なので1秒間に50〜60回敵対を噴射する構造。「松本山雅FC（J3）