料理研究家の桜井奈々が5日に自身のアメブロを更新。会員制倉庫型スーパー『コストコ』 で購入して大正解だった品を紹介した。この日、桜井は「コストコで買った大正解すぎたクッション」というタイトルでブログを更新し「気持ちよすぎる」と購入品の写真とともにコメント。「入ってすぐの場所で売っていたクッション。見てると触った人は高確率でカートに」と明かした。続けて「流れにのって触ったら息子と2人で大盛り上がり」だ