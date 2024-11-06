■台風22号(インシン) 【写真を見る】【全般台風情報】強い台風22号2024現在最大瞬間風速55メートル日本への接近はないかこのあとの勢力と進路は全国の天気も【進路予想】 気象庁が11月6日12時45分に発表した内容です。 6日12時の実況種別    台風大きさ    -強さ    強い存在地域    フィリピンの東中心位置    北緯18度05分 (18