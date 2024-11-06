横山歩夢ともに今季から英3部のバーミンガムでプレーしている岩田智輝。横浜F・マリノスのJ1優勝に貢献した2022年にはJ年間MVPに輝いたほか、日本代表経験もある27歳の実力者だ。バーミンガムは消化試合数が1つ少ないながらも、首位ウィコムと同勝点の2位につけている。そのなかで、岩田は格の違いを見せつけるプレーを見せており、現地でも高く評価されている。『Football League World』によれば、バーミンガムのファン批評家は