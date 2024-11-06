コロナ禍のインフルエンザ流行期に厚労省が交付した発熱外来の診療体制を確保するための補助金について、会計検査院は、東京・中野区のクリニックがおよそ5億6000万円を不正受給していたと明らかにしました。厚労省が交付した補助金を不正に受給していたのは、東京・中野区にある中野訪問クリニックです。この補助金は、2020年度、コロナ禍のインフルエンザ流行期に発熱外来の診療体制を迅速に確保するため、設置した診察室の数な