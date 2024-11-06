（ＣＮＮ）ＣＮＮの予測によれば、米大統領選の民主党候補ハリス副大統領がニューメキシコ州で勝利する見通しとなった。ニューメキシコ州に割り当てられている選挙人は５人。大統領選で勝利するには少なくとも２７０人の選挙人票が必要になる。前回２０２０年の選挙では、バイデン大統領がニューメキシコ州を制し、大統領選にも勝利した。バイデン氏は都市部で支持を集めたほか、郊外の多くの地域で、１６年の民主党候補だったクリ