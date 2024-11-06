共和党候補のトランプ前大統領（左）と民主党候補のハリス副大統領/Reuters/AP（ＣＮＮ）米大統領選の激戦州ノースカロライナ州で共和党候補トランプ前大統領が勝利を確実にし、他のすべての激戦州でリードする中、民主党候補ハリス副大統領の勝利への道は狭まっている。民主党の伝統的な票田「ブルーウォール（青い壁）」を構成するウィスコンシン、ミシガン、ペンシルベニアの３州、特にペンシルベニア州を確保することが一段と