お笑いトリオ「ダチョウ倶楽部」の肥後克広（61）、寺門ジモン（61）、プロボクサーの那須川天心（26）が6日、都内で行われた「スカルプD『いい頭皮の日』制定記念発表会」に登壇した。この記事の写真を見るメンズスカルプシャンプーブランド「スカルプD」は、11月10日を“いい頭皮の日”と制定。この日のイベントでは、スカルプDのシャンプーを使って、肥後が那須川に頭皮マッサージを実演する場面もあった。「髪が濡れるのでやり