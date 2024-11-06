会社員の男性からキャッシュカードやETCカードなどを脅し取ったとして、暴力団幹部の男が逮捕されました。 【写真を見る】「借金返済」電話で求め…恐喝容疑で暴力団幹部の男逮捕キャッシュカードなど3枚脅し取ったか熊本 恐喝の疑いで逮捕されたのは、熊本市中央区新町に住む、指定暴力団道仁会系組幹部の男（50）です。 男は2022年11月中旬から2023年5月下旬の間に、熊本県八代市に住む40代の男性会社