［東京６日ロイター］ - ＩＨＩは６日、２５年３月期の連結営業利益（国際会計基準）見通しを１４５０億円に上方修正した。従来見通しは１１００億円。修正後の見通しはＩＢＥＳによるアナリスト９人の予想平均値１２３３億円を上回る。純利益予想も８５０億円と従来予想の６００億円から上方修正した。民間向け航空エンジンのスペア部品の販売が拡大したほか、為替円安も利益押し上げ要因となった。業績予想を踏まえ、今