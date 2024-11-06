女優の松田美由紀（63）が6日、自身のインスタグラムを更新。夫で昭和の名優・松田優作さん（享年40）の35回忌を報告した。美由紀は「今日は優作の35回忌の命日です」とつづり、在りし日の優作さんの姿や、墓前で撮影した役者仲間との写真をアップ。「こんな秋の美しい空の季節だったんだなぁ。と空を見上げて思います。昨日は仲間とお墓参り。探偵物語で、入れ墨者役の野瀬哲男さん。ダンディー役の重松収さんなど、古くか