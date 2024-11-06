金や不正薬物に関する情報を受け付ける「密輸ダイヤル」（０１２０・４６１（しろい）・９６１（くろい））の存在を知ってもらおうと、神戸税関が駅弁の老舗「淡路屋」（神戸市東灘区）とのコラボで、たこ飯弁当「神戸税関版ひっぱりだこ飯」を開発した。つぼ形の容器の外側に赤、青、白色の税関旗やロゴをデザインし、フリーダイヤルを記している。税関には国境を越える物流を支える役割があるが、知名度アップは課題。馬場義