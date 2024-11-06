米大統領選と同時にあった下院選で、AP通信などの主要メディアは5日、東部デラウェア州でサラ・マクブライド氏（34）が勝利を確実にしたと報じた。マクブライド氏はトランスジェンダーを公表している初の連邦議員となる。マクブライド氏はトランスジェンダーとしては初めて2016年の民主党大会で演説を行い、20年にはデラウェア州議会の上院議員に当選した。LGBTQなど性的少数者の擁護者として全国的な知名度を築き、AP通信によ