[６日 ロイター] - エジソン・リサーチの最新の出口調査によると、５日の米大統領選に投票した有権者のうち、無党派を自認する人が全体の３４％を占め、民主党員の３２％を上回り、共和党員の３４％に並んだ。エジソンが２００４年に出口調査を開始して以降、投票者に占める無党派層の比率が２大政党のいずれかを上回ったのは初めてという。