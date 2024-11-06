演歌歌手の葵かを里が６日、京都・晴明神社で同日発売した「西陣おんな帯」のヒット記念祈願と奉納歌唱を行った。２００５年５月にデビュー。「西陣おんな帯」は２０周年を迎えた葵の活躍を記念し、３月に発売した楽曲「城端曳山祭」に続いて発売した楽曲第二弾だ。気温１６度、木漏れ日がさす境内に楽曲にちなんだ京友禅の着物に西陣帯を締めた葵が静かに足を踏み入れた。朝の凛とした空気の中、晴明神社・宮司の山口琢也