【ワシントン時事】米大統領選は５日、全米各地で投開票され、２度の暗殺未遂を乗り切って返り咲きを狙う共和党のドナルド・トランプ前大統領（７８）と女性初の大統領を目指す民主党のカマラ・ハリス副大統領（６０）が激しく競り合っている。トランプ氏は勝敗を左右する激戦州の南部ノースカロライナ、同ジョージア両州を制した。トランプ氏は残る五つの激戦州でも総じて優勢。５州のうち、４年前の前回大統領選で民主党が勝