新日本プロレスは６日、六本木のテレビ朝日で来年１月４日に東京ドームで開催する「ＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ１９ｉｎ東京ドーム」の対戦カードを発表した。これまでに２０２６年１月４日の東京ドーム大会での現役引退を表明した棚橋弘至が「棚橋弘至ファイナルロード・スペシャルシングルマッチ」として「Ｈ．Ｏ．Ｔ」のＥＶＩＬとの因縁マッチが決定していた。この日、４日のエディオンアリーナ大阪大会で鷹木