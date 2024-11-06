ハウス食品グループ本社 [東証Ｐ] が11月6日後場(15:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比10.0％増の96.5億円に伸びたが、通期計画の220億円に対する進捗率は43.9％となり、5年平均の46.4％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比0.3％増の123億円とほぼ横ばいの計算になる。