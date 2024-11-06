九州リースサービスが後場に上げ幅を拡大した。同社は６日午後２時半、２５年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想と配当予想を上方修正し、ポジティブ視されたようだ。今期の売上高予想は４０億円増額して３８５億円（前期比１４．９％増）、最終利益予想は２億円増額して３４億円（同１１．５％増）に修正した。期末配当予想は６円増額し、記念配当を含めて２３円に見直