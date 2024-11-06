エーアンドエーマテリアル [東証Ｓ] が11月6日後場(15:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比1.7％増の8.7億円となり、従来の10.9％減益予想から一転して増益で着地。 ただ通期計画の24.5億円に対する進捗率は35.9％にとどまり、5年平均の39.0％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は