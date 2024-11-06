ジャパンバードフェスティバル2024の光学機器・録音機器メーカーエリア 「鳥」をテーマとする国内最大級のイベント「ジャパンバードフェスティバル2024」が、11月2日（土）・3日（日・祝）の2日間にわたり、千葉県我孫子市の手賀沼周辺にある関連施設で開催された。 ジャパンバードフェスティバル（略称JBF：Japan Bird Festival）は、2001年より年1回のペースで開催さており、