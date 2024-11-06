兵庫県内を中心に精力的に活動する超異例デュオ「T＆T」。メインボーカルを務めるのは、加古川市で石材店「お墓の山石」などを経営する「有限会社山石」の山本俊之社長（61）だ。サポートするのが、タレント南明奈の代表曲「Ibelieve〜夢を叶える魔法の言葉〜」を作曲したTOJI（50）。年商7億近い関西屈指の“お墓屋さん”の社長がオリコン１位ソングの作曲家と組んで、歌手活動を続けているわけとは？その思いを聞いた。創