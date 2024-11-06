David Milliken[ロンドン ５日 ロイター] - 英予算責任局（ＯＢＲ）のリチャード・ヒューズ局長は５日、前保守党政権が編成した２０２４年度予算に２２０億ポンド（２９０億ドル）の財源不足が見つかった問題で、財務省が不正確な支出予測を出していたことから、今後は同省の出す情報を精査する考えを示した。ＯＢＲは先週、財務省が日々の支出への大幅な増加圧力や予備費からの異例に高額な支出について情報を共有しなかった