■濱田と向井がゴルフを楽しむYouTubeチャンネル『ハマちゃんとコージのお上手です！』に、小瀧と宮舘が参加 【写真】濱田崇裕・小瀧望・向井康二・宮舘涼太のもぐもぐショット WEST.濱田崇裕（濱は、異体字が正式表記）とSnow Man向井康二がゴルフを楽しむYouTubeチャンネル『ハマちゃんとコージのお上手です！』公式Instagramで、濱田と向井に、WEST.小瀧望＆Snow Man宮舘涼太が加わったランチショットが公開され