■11月5日の放送で特製コロッケを作った水田に佐久間がメッセージ 【写真】佐久間大介と水田信二の『ラヴィット！』ほほ笑みツーショット Snow Manの佐久間大介が個人X（旧Twitter）で、TBS系『ラヴィット！』のスタジオで水田信二と撮影したオフショットを公開した。 佐久間は『ラヴィット！』火曜メンバーの隔週レギュラーとして出演中。 公開されたのは、11月5日の放送で共演した佐久間と水田がほ