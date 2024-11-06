11月1日より東京・六本木ミュージアムにて、オアシス（Oasis）デビュー30周年を記念した、彼らの魅力を再発見できる展覧会『リヴ・フォーエヴァー：Oasis 30周年特別展』が開催。それに先がけたプレス/関係者向けの内覧会には、WEST.重岡大毅＆藤井流星のふたりも訪れた。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■祝デビュー30周年！今年再結成を発表したオアシス 1994年のデビューアル