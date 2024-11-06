【ワシントン＝向井ゆう子、田中宏幸】米大統領選では、民主党のハリス副大統領と共和党のトランプ前大統領が外交や経済、内政の諸課題について主張を展開したが、大きな隔たりが目立った。ウクライナやガザへの対応で差異…外交外交では、ハリス氏が自由や民主主義などの価値観や国際協調を重視するバイデン政権の方針を踏襲する考えを示す。一方、「米国第一」を掲げるトランプ氏は、米国による防衛への見返りとして北大西洋