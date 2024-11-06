ジョージア州アトランタの選挙集会に臨むトランプ前大統領＝１０月２８日/Brendan McDermid/Reuters（ＣＮＮ）ＣＮＮの予測によれば、米大統領選の共和党候補トランプ前大統領が選挙戦の行方を左右するとみられる激戦州の一つジョージア州で勝利する見通しとなった。ジョージア州に割り当てられている選挙人は１６人。大統領選で勝利するには少なくとも２７０人の選挙人票が必要になる。ジョージア州が大統領選で激戦州とみなされ