（C）LAPONE Entertainment グローバルボーイズグループJO1が６日、昨年開催し延べ20万人を動員した全国ツアーの追加公演として、京セラドーム大阪で開催された『2023 JO1 2ND ARENA LIVETOUR ‘BEYOND THE DARK‘:RISE in KYOCERA DOME OSAKA’』のDVD＆Blu-rayを発売。そして、発売記念として、同公演のLIVE音源30曲を11月6日より、サプライズで各種音楽配信サービスで配信開始した。今作は、全楽曲生バンド編成