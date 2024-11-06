東京建物は、2024年11月23日(土・祝)から2025年1月12日(日)まで、東京建物京橋ビル1階の「BAG-Brillia Art Gallery-」で企画展『「縁と線 -京源のキセキ-」紋章上繪師 波戸場承龍・波戸場耀鳳』を開催します。 東京建物『「縁と線 -京源のキセキ-」紋章上繪師 波戸場承龍・波戸場耀鳳』 東京建物は、2024年11月23日(土・祝)から2025年1月12日(日)まで、東京建物京橋ビル1階の「BAG-Brillia Art Gallery-」で企画展『「縁