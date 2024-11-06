フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）が６日に放送され、東大出身のタレント・伊沢拓司が出演した。この日は「クイズ界の天才２人」と題し、伊沢とふくらＰの「クイズノック」コンビが「ぽいぽいトーク」に登場。ＭＣの神田愛花から「東大王がこの秋に終わり、タガが外れて今女遊びが激しい」と質問された伊沢は「×」で回答。「全然そんなことないです。コメンテーターとかやらせていただいてますから、よ