アメリカの大統領選挙で、CNNテレビは共和党のトランプ氏が激戦7州のうち南部のジョージア州でも勝利を確実にしたと報じました。激戦州での勝利はノースカロライナ州に続いて2番目となり、トランプ氏の大統領選勝利に向けて非常に有利となります。激戦州を連続で落とした民主党のハリス氏には痛い敗北となります。