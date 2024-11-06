アーセナルに所属するイングランド代表MFデクラン・ライスが負傷したようだ。指揮官のミケル・アルテタが明かしたことを『METRO』ら複数メディアが報じている。CLリーグフェーズ第4節のインテル戦を控えているアーセナル。試合前の会見にてアルテタは「デクランは残念ながらニューカッスル戦で負傷した。彼は最後までプレイできたが、ここ数日は調子が良くなかった。木曜日に彼の状態を見て、チェルシー戦に間に合うかどうか確認す